Четыре лучших игрока «Зенита»: Кто разорвал «Локомотив» в золотом матче

Оценки футболистам Сергея Семака

Феерический матч увенчал «такой себе» сезон. Российские клубы унижены в еврокубках, адекватная конкуренция на внутренней арене практически отсутствует. Иначе как можно объяснить сегодняшний разгром второго места первым. Конечно, в отдельном матче всякое может быть, но 1:6 в такой важной игре - это перебор. «Зенит» деклассировал «Локомотив» и в третий раз подряд выиграл золотые медали РПЛ. Заслуженно.

Статистика матча: удары по воротам - 19:18, в створ - 12:5, угловые - 2:5, владение мячом - 43:57. Несмотря на разгромную победу, в составе «Зенита» есть кого поругать. Естественно, есть и настоящие герои. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АНДРЕЙ ЛУНЁВ - 7,0. «Локомотив» хоть и провёл матч безобразно, но моментов у ворот «Зенита» создал гола на три. Дважды Лунёв доставал из-под перекладины мяч после мощных ударов Лисаковича, парировал выстрел Смолова. В общем, без работы не стоял.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ - 5,0. И если голкипер ещё работал, старался, то оборона сыграла максимально вальяжно. Караваев уступил на фланге Рыбусю, раз за разом позволяя поляку опасно навешивать. Ни одного отбора у Вячеслава, а все подключения в атаку закончились неудачей.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ - 3,5. Главный защитник «Зенита» сегодня удивил, просто вручив гол Франсуа Камано. Чего ждал Ракицкий, о чём думал, наверное, и сам не скажет. Видимо, хотел внести немного дёгтя в бочку мёда, чтобы не расслаблялись.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ - 5,0. Чистяков обошёлся без привозов, но в резкости уступал всем атакующим игрокам «Локо». Трижды попался на дриблинг. Легко его разворачивал Смолов, Лисакович всегда ускользал от опеки Дмитрия.

ДУГЛАС САНТОС - 7,0. Единственный игрок оборонительной линии «Зенита», кто смотрелся лучше соперника. Дуглас не дал развернуться на фланге Рыбчинскому, авторитетом задавив Дмитрия. Вынудил отдать «голевой» пас на Малкома, дважды сам опасно простреливал с фланга.

ВИЛЬМАР БАРРИОС - 8,5. Как же хвалили центральную ось «Локомтива», но всё развалилось, когда против трио Мухин - Баринов - Крыховяк вышел Барриос. Вильмар выиграл все единоборства (8 из 8), трижды отобрал мяч и заставил соперников нервничать. Один перебегал троих.

ВЕНДЕЛ - б/о.

МАЛКОМ - 8,5. Наконец-то Малком провёл стоящий матч против серьёзного соперника. Трижды обыграл Рыбуса на фланге, далее создавая остроту. Невероятным кроссом подарил Азмуну третий мяч, а потом также круто забил сам. Перехватил, обыгрался с Дзюбой и закрутил под перекладину. Красота!

ДАЛЕР КУЗЯЕВ - 7,5. В этом атакующем пиршестве потерялся немного Далер Кузяев, но матч он проёл хороший. Успевал и Барриосу помочь в разрушении (5 отборов), успевал и атаку поддержать (2 обостряющие передачи). Но в яркости, безусловно, партнёрам уступил.

СЕРДАР АЗМУН - 9,0. Иранец легко ускользал от защитников «Локо», всегда оказываясь в нужных местах. Хладнокровно реализовал моменты, особенно круто уложив мяч под штангу после навеса Дриусси. В итоге - хет-трик. Не забывал принимать участие и в развитии атак, отдав две ключевые передачи.

АРТЁМ ДЗЮБА - 9,0. Не менее полезен был Артём Дзюба, заработавший пенальти, оформивший дубль и отдавший результативную передачу на Малкома. Практически в каждой голевой атаке поучаствовал капитан, удивил зачётным «черпачком», когда Малком и Азмун пытались банально протолкнуть мяч в ворота.

СЕБАСТЬЯН ДРИУССИ - 7,0. Хорошо вышел Дриусси, выполнивший почти судьбоносный навес на Азмуна. После второго гола стало понятно, что «Локомотиву» будет сложно отыграться. Всего у Себы две острые передачи и два отбора, не чурался он черновой работы на левом фланге.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ - б/о.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ - б/о.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН - б/о.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ - б/о.