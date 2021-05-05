РФС: «Неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает праздник «Зенита»

РФС выступил с заявлением относительно ситуации, связанной с центральным поединком 28-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

После окончания встречи болельщики «железнодорожников» остались недовольным отношением принимающей стороны. Столичных фанатов принудительно сопровождали в автобусы и на вокзал. «Локомотив» отреагировал на возмущение своих поклонников и направил жалобу в РФС.

«Неуважительное отношение к болельщикам недопустимо и омрачает праздник «Зенита». Наша задача - создавать комфортные условия для болельщиков. РФС окажет максимальную поддержку, чтобы такие ситуации не повторялись», - гласит сообщение пресс-службы организации.

Напомним, что поединок завершился разгромной победой «сине-бело-голубых» со счетом 6:1. Благодаря этому успеху подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. Это третий подряд титул для «Зенита».