РФС: «Неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает праздник «Зенита»

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05 Мая 2021, 12:21,
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РФС выступил с заявлением относительно ситуации, связанной с центральным поединком 28-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
После окончания встречи болельщики «железнодорожников» остались недовольным отношением принимающей стороны. Столичных фанатов принудительно сопровождали в автобусы и на вокзал. «Локомотив» отреагировал на возмущение своих поклонников и направил жалобу в РФС.
«Неуважительное отношение к болельщикам недопустимо и омрачает праздник «Зенита». Наша задача - создавать комфортные условия для болельщиков. РФС окажет максимальную поддержку, чтобы такие ситуации не повторялись», - гласит сообщение пресс-службы организации.
Напомним, что поединок завершился разгромной победой «сине-бело-голубых» со счетом 6:1. Благодаря этому успеху подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. Это третий подряд титул для «Зенита».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Локомотив Москва, РФС