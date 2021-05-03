Вендел опубликовал пост после досрочного чемпионства «Зенита»

Атакующий полузащитник Вендел, выступающий за петербургский «Зенит», разместил пост в своем «Твиттере» после завоевания чемпионского титула.

«Как замечательно», - написал бразильский футболист, прикрепив снимок с чемпионским кубком.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России после домашней победы над прямым конкурентом - московским «Локомотивом». Подопечные Сергея Семака выиграли со счетом 6:1. Стоит отметить, что это третье подряд чемпионство для «сине-бело-голубых».

В сезоне-2020/2021 Премьер-лиги Вендел провел 15 поединков, записав себе в актив два забитых мяча и три голевые передачи.