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Деменко: «Зенит» наступает на те же грабли каждый год, ну, наверное, уже должны «стрельнуть»

02 Мая 2021, 21:54,

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко прокомментировал разгромную победу «сине-бело-голубых» над «Локомотивом» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Конечно, результат неожиданный. Никто не ожидал, что «Локо» пропустит 6 мячей. Я ждал, что к этому матчу «Зенит» подойдет с максимальной ответственностью, чтобы не откладывать чемпионство, игроки должны были мобилизоваться. Три мяча в первом тайме сломали «Локомотив». Я ждал, что «железнодорожники» проснутся во втором тайме, но быстрый гол Азмуна во втором тайме окончательно снял вопросы.

Сложно сказать, что не получилось у «Локомотива». Сказать, что они сдали игру, нельзя - ребята все-таки бились. Но «Зенит» выглядел мощнее. Какую-то роль, конечно, сыграл опыт питерцев. Все-таки «Зенит» уже трижды подряд стал чемпионом. Мы видели, что все же разница между «Локомотивом» и «Зенитом» ощутима.

Сможет ли «Зенит» наконец-то хорошо выступить в Лиге чемпионов? Сложно ответить на этот вопрос. Ещё вопрос, дадут ли Сергею Семаку шанс себя проявить в Лиге чемпионов. Да, победа в российском чемпионате уверенная, все-таки и состав у них сильнейший. Думаю, что будут какие-то усиления ещё специально под Лигу чемпионов. «Зенит» наступает на те же грабли каждый год, ну, наверное, уже должны «стрельнуть» и показать, что у нас в России тоже есть команды, которые могут бороться в Лиге чемпионов. Если мы посмотрим на их состав: Ловрен, Ракицкий, Дзюба, Малком - все они могут проявлять себя на европейской арене. Другое дело, почему у них это не получается - тут, наверное, вопрос уже и к самим игрокам, и к тренеру. Ну, будем надеяться, что «Зенит» все-таки пройдет групповой этап. Придет ли он к этому с Сергеем Семаком, или руководство что-то видоизменит - посмотрим. Я думаю, что пока ничего менять не будут, а уже по ходу следующего сезона будут смотреть», - сказал Деменко.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Максим Деменко
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