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​Бохинен: «Нужно переломить череду неудач»

04 Апреля 2021, 11:19,

В воскресенье ЦСКА проведёт гостевой матч чемпионата России против «Тамбова». Молодой хорватский тренер Ивица Олич будет дебютировать на тренерском мостике московских «армейцев». Ожиданиями от игры поделился хавбек ЦСКА Эмиль Бохинен.

«Я рад восстановиться и надеюсь сыграть. С каждой неделей чувствую себя всё лучше и хочу помогать команде побеждать, независимо от того, выйду я в старте или на замену. Нам важно переломить череду неудачных результатов и вернуться с победой», - приводятся слова Бохинена на страничке ЦСКА в Twitter.

«Тамбов» и ЦСКА начнут матч в половине пятого вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.

ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в таблице российского чемпионата, а «Тамбов» - шестнадцатое.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Эмиль Бохинен
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