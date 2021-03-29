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Олич до 30 лет не думал о работе тренером

29 Марта 2021, 22:00,

Новый наставник ЦСКА Ивича Олич не думал о тренерской работе примерно до 30 лет, и только в том момент начал присматриваться к методам, работе и мыслям своих тренеров, анализируя их и давая собственную оценку. Об этом Олич заявил Sportske Novosti.

Для экс-игрока «армейцев» это первое назначение главным тренером, но Олич уверен, что три с половиной года работы в штабе сборной Хорватии, которая играла в финале чемпионата мира 2018 года определенно пошли ему на пользу.

Также Олич уклончиво ответил на вопрос о реакции российской прессы на его назначение в ЦСКА, заявив, что не умеет читать по-русски.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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