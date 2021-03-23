Борис Игнатьев: «Получится ли у Олича в ЦСКА? Это как подкидывать монетку на орел-решка»

Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу назначения на пост главного тренера ЦСКА хорватского специалиста Ивицы Олича.

- ЦСКА только что объявил о назначении Олича главным тренером. Как вы относитесь к этому выбору?

- Я уверен, что перед тем, как принимать на работу тренера, проводится большой анализ его деятельности, возможностей. Олич был игроком ЦСКА, и многое сделал для результатов этого клуба. Все, кто с ним работал, представляют его возможности воздействовать на игроков. Я не знаю Олича как тренера. Это как подкидывать монету: орел выпадет или решка. Может быть, у него получится, а может, и нет. Будем смотреть на его работу. Мне хотелось бы, чтобы с его приходом команда усилила качество игры, ведь ЦСКА – это барометр нашего футбола.

- Получается, Олича взяли именно за игровые заслуги в ЦСКА?

- Конечно. Но и потенциальные возможности в нем увидели. Но это неосязаемая вещь. Любой человек, который будет говорить о том, что взял его за тренерские заслуги, будет лукавить. А так, все мы его знаем как игрока, как он общался с болельщиками, его возможности в формировании и жизни команды.

- Верите, что у него получится, учитывая, что нет опыта работы главным тренером?

- Все когда-то начинают. Нет тренеров, которые случайно попали на эту должность. У него есть тренерская карьера. Он проходил обучение. Возможно, ЦСКА рискует, потому что мы не знаем, умеет он готовить команду или нет, понимать футболистов. Это одно дело. А вот как противостоять давлению общественности и руководству клуба, этому можно научиться только на практике.

- Олич работал помощником главного тренера в сборной Хорватии. Насколько это хорошая школа?

- Он работал с хорошими тренерами и, наверное, готовился к тренерской работе, что-то фиксировал, отслеживал, делал выводы. Но на практике он это не применял. Посмотрим.

- Пишут, что Олич может взять в свой штаб Рахимича. Хороший тандем?

- Рахимич знает клубный футбол «армейцев», потому что давно работает в ЦСКА. Он знает всех игроков, которые на подходе, плюс он хорошо знает российский футбол. Элвер - «армеец». Они долгие годы вместе играли с Оличем. Наверное, его выбрали, в том числе и по дружеским соображениям.

- Какие видите перспективы ЦСКА в концовке чемпионата?

- Новый тренер встряхнет команду. Сейчас особо готовить игроков не нужно, подготовка уже налажена. Надо чуть подчистить, подретушировать, усилить качество игры. Тренер проверяется в подготовительный период, когда надо закладывать фундамент. А все остальное не так страшно.

- Какую задачу может поставить перед Оличем руководство ЦСКА?

- Задача всегда стоит одна – чем выше ЦСКА, тем лучше. Надо попасть в Лигу чемпионов. «Армейцы» будут биться за первое и второе место.

- То есть, даже на золото они будут претендовать?

- Можно занять или не занять эту строчку, а можно сразу от нее отказаться. Думаю, что «армейцы» не будут сбрасывать себя со счетов. Шансов не много, отрыв очков большой, но они будут делать все возможное, чтобы побеждать в каждом из оставшихся матчах, чтобы представлять клуб на европейской арене.

Елена Григорьевская