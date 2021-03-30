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В «Тамбове» объяснили, какую часть зарплаты получат футболисты

30 Марта 2021, 12:35,

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, который после окончания сезона, уходит на работу в «Кубань», рассказал о процессе погашения долгов клуба перед футболистами и персоналом.

- Если бы мы не доиграли чемпионат, мы бы не получили денег вообще. Все деньги, которые будут поступать, распределяют судебные приставы, - приводит слова Худякова «Спорт-Экспресс».

Спортивный директор добавил, что суммы в примерно около 150 млн рублей будет недостаточно, чтобы погасить всю задолженность. Он прогнозирует, что будет выплачено от 30 до 50% заработной платы.

Напомним, что РФС помог «Тамбову» остаться на плаву и доиграть сезон.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Павел Худяков
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