Класнич назвал сильные стороны Олича

Бывший нападающий сборной Хорватии Иван Класнич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вспомнил о заслугах нового наставника ЦСКА Ивицы Олича в успехе балканской команды на чемпионате мира 2018 года.

- Вы поиграли с Ивицей вместе в сборной, каким он вам запомнился?

- Он очень хороший игрок и хороший человек. Настоящий боец! Он очень любит работать, и у него действительно есть тот самый менталитет, который он показывал на поле. На тренировках он был таким же старательным и неутомимым.

- Есть мнение, что в роли ассистента Ивица больше отвечал за разговоры с игроками и их мотивацию, а не влиял на процесс, что вы об этом думаете?

- Я не могу знать наверняка, но он действительно был вторым тренером и проделывал большую работу. Главный тренер его очень ценил. Послушайте, мы заняли второе место на чемпионате мира. Даже, если он был тем, кто отвечал за мотивацию в команде, этот результат означает, что он проделал великолепную работу (смеется).

Сергей Румянцев