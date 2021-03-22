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Кирьяков: Назначение Олича главным тренером ЦСКА имеет свои плюсы

22 Марта 2021, 15:52,

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков прокомментировал информацию о том, что Ивица Олич может возглавить ЦСКА, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«В таком назначении есть плюсы, есть и минусы. Если говорить о минусах, у него нет достаточного опыта работы главным тренером, его в принципе нет. Плюсы - это, конечно, хорошее знание нашего чемпионата, всех его подводных и неподводных течений. Также у него есть и знание нашего языка.

Всегда это определенный риск. Понятно решение руководства приглашать своих воспитанников: Березуцкие уже влились с тренерский штаб. Олич тоже недалекий человек для ЦСКА, практически свой. Ставка сделана на то, чтобы без раскачки включиться в активную работу, в том числе и при помощи Березуцких. Я думаю, что они вряд ли покинут клуб. Для чего тогда их приглашали, будет непонятно. Не думаю, что так будут обращаться с такими заслуженными людьми, которые так много отдали армейскому клубу. Надеюсь, что они останутся.

Посмотрим, что из этого выйдет. Понятно, что это определенный риск. Менее рискованным решением было бы приглашение своего специалиста, который сейчас находится без работы, но решение такое, посмотрим. Я думаю, что все с интересом будут наблюдать, что из этого получится», - сказал Кирьяков.
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: ЦСКА Москва, Сергей Кирьяков, Ивица Олич
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Комментарии (2)
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0
Роман Мамедов
22 Марта 2021, 17:22

глори цска

0
White_Shark
22 Марта 2021, 17:21

Ох, Олич... Я не знаю... Совершенно не понятен он как тренер. Но у человека есть огромный опыт большого европейского футбола.
В любом случае, вряд ли должно быть хуже. У ЦСКА слаженная команда, там и без тренера команда должна играть на уровне. Ну а Олич может и даст что-то на последнем отрезке сезона. Кто ж его знает.

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