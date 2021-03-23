Монарёв: «Возможно, руководству ЦСКА интересны тренерские идеи Олича»

Экс-нападающий ЦСКА Роман Монарёв отметил, что с оптимизмом воспринял приход Ивицы Олича на должность главного тренера ЦСКА.

- Вас удивило назначение Олича?

- Да, для меня это назначение стало неожиданным.

- Важно ли, на ваш взгляд, «армейское» прошлое Олича?

- Думаю, что тут дело не только в «армейском» прошлом, возможно, руководству клуба интересны тренерские идеи Олича. В дальнейшем надеюсь увидеть их на деле! Желаю Ивице успехов!

- Насколько важен опыт самостоятельной работы перед таким вызовом?

- Без опыта самостоятельной работы не избежать определённого количества собственных ошибок - это неизбежно! Но у Олича хорошие помощники, думаю, они ему помогут побыстрее адаптироваться и начать давать результат без раскачки.

Сергей Румянцев