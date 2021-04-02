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Дзагоев вернулся в общую группу ЦСКА

02 Апреля 2021, 17:51,

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в общую группу.

«Дзага вернулся к полноценным тренировкам и работает наравне со всеми без ограничений!» - говорится в заявлении «армейцев» в «Твиттере».

Напомним, что российский хавбек не выходил на поле с февраля после того, как он был заменён в матче против «СКА-Хабаровска» (2:0).

30-летний Дзагоев сыграл десять матчей за ЦСКА в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Уже в воскресенье, четвертого апреля, армейцы в гостях сыграют против «Тамбова», начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Алан Дзагоев
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