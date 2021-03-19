Ганчаренко может сменить ЦСКА на «Краснодар»

Грядущим летом в российском футболе могут грянуть большие перемены. Под риском увольнения главные тренеры «Зенита», ЦСКА и «Краснодара», а наставник «Спартака» Доменико Тедеско заранее объявил об уходе. При этом рулевой «армейцев» Виктор Ганчаренко может остаться в элитном дивизионе чемпионата России и возглавит «Краснодар». Об этом сообщает Eurostavka. Его место в ЦСКА может занять Василий Березуцкий. Также сегодня появилась информация, что еще одним кандидатом является Ивица Олич.

43-летний Ганчаренко успел потренировать БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу». В ЦСКА работает с 2016 года.