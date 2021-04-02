Жо: «Поверьте, у Олича есть всё, чтобы добиться успеха»

Бывший нападающий ЦСКА Жо в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на назначение Ивицы Олича главным тренером «армейцев».

- Говорить о нем очень легко, потому что мы вместе играли целый год. Как футболист, он был фантастический. Болельщики им восхищались, я даже помню, что в честь него была кричалка. Сразу было понятно, насколько Ивицу любят болельщики. Он уже тогда отождествлялся с клубом. Теперь он становится главным тренером, и это прекрасная новость. Поверьте, у него есть все, чтобы добиться успеха. Он ведь усердно учился и посвятил всего себя футболу. Надеюсь, у него все получится. Хочу также сказать, что ЦСКА - это тот клуб, к которому я всегда испытываю большую любовь и уважение!

Сергей Румянцев