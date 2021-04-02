Акинфеев: «Фернандес и Влашич должны были разыграть награду лучшему игроку месяца»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, признанный игроком месяца, на клубном канале в YouTube заявил, что не считает себя достойным приза.

- Во-первых, февраль и март, наверное, были не такими яркими, в двух матчах я вообще не принимал участия. Поэтому это аванс, на протяжении многих лет я знаю эти голосования, знаю, как всё там это делается. Знаю, что есть какая-то симпатия ли антипатия. Главное, что хочу сказать, что не считаю себя лучшим. Второе, к каждой такой награде и такому голосованию надо относиться спокойно и рассудительно. В-третьих, у нас есть большее лучшие люди, которые отлично отыграли этот отрезок. Пускай результаты не такие хорошие для болельщиков, но по игре и Марио, и Никола - думаю, что они должны были разыграть эту награду. С другой стороны, спасибо, конечно. Гордиться нечем, по большому счет, мне лично.

- Где Игорь Акинфеев хранит все награды, есть ли такое место?

- Когда был помоложе, хотел сделать себе какую-то полку, но понял, что все мои медали с детских и юношеских лет и по сей день лежат просто в пакете в сейфе. И статуэтку, которые помещаются, я ставлю. А так все в одном месте и не на видном месте, потому что, наверное, когда спортсмен заканчивает свою карьеру, должен уходить от футбола, перешагивать в другую жизнь. Тогда уже можно будет все повесить, расставить и любоваться до старости, смотреть на эти награды и медали.