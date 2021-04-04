Четыре пенальти в дебютном матче Олича! ЦСКА переборол распадающийся «Тамбов»

ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России сыграл в Саранске против «Тамбова».

Идеальный соперник для дебютного матча. «Тамбов», распадающийся на глазах, терзаемый историями с банкротством, долгами по зарплате, игрой на ставках. Ну совсем всё грустно. И даже как-то жаль, что некогда очень крепкая команда Сергея Первушина закончит вот так. Именно от той команды, правда, остался только тренер, который продолжает бороться. Но в этом году – уже безуспешно. Четыре поражения с общим счётом 1:14.

У ЦСКА наоборот, команда осталась та же, а вот тренер сменился. Легенда «армейского» нападения Ивица Олич начал с матча, где только он уступает оппоненту при индивидуальном сравнении – Первушин тренер более матёрый. В остальном ЦСКА и «Тамбов» сравнивать было смешно. В последнем туре «Сочи» забил «волкам» пять и обошёл «армейцев». Теперь обозлённым игрокам ЦСКА нужно было выиграть заочный спор у «Сочи» и поздравить Ивицу Олича с дебютом.

Хорватский специалист максимально доверился легионерам, выпустив впереди Бохинена, Сигурдссона, Влашича, Эджуке и Рондона. Те сразу рванули к воротам «Тамбова» и уже за первые 10 минут могли забивать дважды, но удар Арнора со стандарта вытащил Сычёв, а Кайков успел заблокировать выстрел Чидеры Эджуке. Назревал гол ЦСКА, но не всё так просто. Вдруг грянул гол «Тамбова». Дивеев в своей штрафной площади врезал сопернику по ногам, а Артём Архипов реализовал пенальти, переиграв Игоря Акинфеева – 0:1.

ЦСКА отыгрался ровно через 10 минут, три из которых арбитры смотрели повторы. В итоге Мешков назначил второй пенальти (за игру рукой Алиева), а Никола Влашич с 11-метровой отметки пальнул под штангу – 1:1.

Парад пенальти продолжился во втором тайме. С игры ЦСКА никак не мог реализовать своё преимущество, зато снова случилась игра рукой в штрафной площади, когда Рондон пробил в Бавина. Сам же Саломон и реализовал 11-метровый удар – 1:2.

«Тамбов» мог моментально счёт сравнять, но Кирилл Климов не сумел как следует попасть по мячу. После скидки Архипова бил метров с 10, попав точно в Игоря Акинфеева. Гости вообще не смотрелись слабее ЦСКА, особенно, если учитывать разницу в классе и сыгранности игроков. «Армейцы» же продолжали штамповать пенальти. Влашич со штрафного пробил в руку Архипову и третий 11-метровый получили в своё распоряжение игроки ЦСКА. Но тут настала минуты славы Сычёва. Голкипер «Тамбова» у штанги парировал удар Николы Влашича.

ЦСКА доиграл матч в давление, подал несметное количество угловых, но опасных моментов почти не создал. «Тамбов» смотрелся достойно, однако дебют Оличу портить не стал. Есть первая самостоятельная победа в карьере Ивицы в очень запоминающемся матче с четырьмя пенальти.