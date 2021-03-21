Самое странное из возможных решений: Почему приглашение Олича в ЦСКА удивляет

В ЦСКА решили сменить главного тренера, но всё же умудрились удивить. Место Виктора Ганчаренко займёт Ивица Олич. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над принятым решением.

Виктору Ганчаренко удавалось сохранять за собой пост главного тренера ЦСКА в самых сложных ситуациях, но это умение ему в этот раз не поможет. В ближайшее время он покинет свою должность — последние неудачи руководство «армейцев» ему не простило. Если в увольнении Ганчаренко логику найти легко, то вот объяснения тому, как искался его преемник, пока нет.

ЦСКА примет Ивица Олич, что вызывает недоумение. Возможно, хорват и заставит вскоре всех, и меня в том числе, признать дальновидность и продуманность решения руководства «армейцев», однако сейчас это решение выглядит странновато. Конечно, Олич — это бывший футболист ЦСКА, но странно выбирать нового наставника по этому признаку. При этом какого-то тренерского бэкграунда, оправдывающего его назначение, у экс-форварда нет.

Конечно, кто-то может сказать, что Олич три с половиной года работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии. Он вице-чемпион мира в конце концов. Однако роли помощника наставника в сборной и главного тренера в клубе различаются слишком кардинально, чтобы всерьёз оценивать имеющийся у Олича опыт. Только не надо сейчас в комментариях вспоминать Ханси Флика! Он до сборной успел поработать главным тренером в клубе, да и потом в самой «Баварии» был ассистентом.

Чем Олич сейчас лучше того же Березуцкого, откровенно говоря, непонятно. Дело не в том, что следовало назначать россиянина. Просто непонятна логика, почему вдруг Олич. Искренне хочется верить, что в руководстве при назначении хорвата не руководствовалось тем, что хорват, мол, когда-то играл в «Баварии», а значит, знает какие-то секреты.

В назначении Олича смущает ещё один фактор. Хорватская тренерская школа не явила миру каких-то сильных наставников. Конечно, это попытка всех оценивать под одну гребёнку, но в этом есть доля правды. Мы знаем, что любой португальский тренер мало-мальски умеет делать кучу вещей и знает, как добиваться результата. Олич же и на тренера учился, уже работая в сборной.

Откровенно говоря, пока в назначении Ивицы Олича главным тренером ЦСКА прослеживается только одна логика. Руководство клуба очень хотело угодить своей звезде Николе Влашичу, чтобы тот остался в Москве ещё на год. Вот ему и привезли соотечественника, чтобы было веселее. Это ни в коем случае не инсайд, но просто другого объяснения, почему ЦСКА, ставящий себе самые высокие задачи, позвал на пост главного тренера человека без опыта и к тому же иностранца.

Андрей Центров