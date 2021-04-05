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​ЦСКА потерял Магнуссона, футболист перенесёт операцию

05 Апреля 2021, 15:26,

Пресс-служба ЦСКА в понедельник отрапортовала о травме защитника Хёрдура Магнуссона. У футболиста был выявлен разрыв сухожилия правого голеностопного сустава. Магнуссону предстоит перенести хирургическое вмешательство. Сроки восстановления защитника «армейцы» не называют.

Хёрдур Магнуссон получил травму в воскресном матче чемпионата России против «Тамбова». В дебютном поединке под руководством Ивицы Олича «армейцы» отпраздновали победу со счётом 2:1 благодаря голам Николы Влашича и Саломона Рондона с пенальти.

ЦСКА на текущую минуту располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Хёрдур Магнуссон
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