Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Олич составил команду мечты

23 Марта 2021, 21:33,

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич в видеролике на клубном канале в YouTube составил команду мечты из футболистов, с которыми вместе играл.

- Вратарь Игорь Акинфеев, это легенда ЦСКА. Я его знаю с его первых дней в клубе. Налево поставлю Юрия Жиркова, потом направо поставлю Филиппа Лама. Два центральных защитника - Венсан Компани, который играл вместе со мной в «Гамбурге». Вторым будет Жером Боатенг, одноклубник по «Баварии» и «Гамбургу».

Опорные полузащитники - Швайнштайгер и Модрич, слева Рибери, справа Роббен. Впереди Перишич и Томас Мюллер. А нет, Марио Манджукич, мой друг.

- Я предлагаю тебе взять Рахимича на замену Швайнштайгера.

- Обязательно! Швайнштайгер на скамейку, Рахимич - в основу.

- Кого ставим тренером, тебя?

- Тренером себя поставлю. Нойера на скамейку посадим, Карвальо, Игнашевича и Вагнера Лава, а также Тони Крооса, еще Миро Клозе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола