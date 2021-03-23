Олич составил команду мечты

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич в видеролике на клубном канале в YouTube составил команду мечты из футболистов, с которыми вместе играл.

- Вратарь Игорь Акинфеев, это легенда ЦСКА. Я его знаю с его первых дней в клубе. Налево поставлю Юрия Жиркова, потом направо поставлю Филиппа Лама. Два центральных защитника - Венсан Компани, который играл вместе со мной в «Гамбурге». Вторым будет Жером Боатенг, одноклубник по «Баварии» и «Гамбургу».

Опорные полузащитники - Швайнштайгер и Модрич, слева Рибери, справа Роббен. Впереди Перишич и Томас Мюллер. А нет, Марио Манджукич, мой друг.

- Я предлагаю тебе взять Рахимича на замену Швайнштайгера.

- Обязательно! Швайнштайгер на скамейку, Рахимич - в основу.

- Кого ставим тренером, тебя?

- Тренером себя поставлю. Нойера на скамейку посадим, Карвальо, Игнашевича и Вагнера Лава, а также Тони Крооса, еще Миро Клозе.