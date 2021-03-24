Даниэль Карвальо: «Надеюсь однажды вернуться в Москву и поработать с юными футболистами ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Даниэль Карвальо в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» обрадовался приходу экс-одноклубника Ивицы Олича на должность главного тренера «армейцев».

- Вы слышали о назначении Ивицы Олича в ЦСКА? Каким он вам запомнился?

- Это прекрасная новость! Я помню Ивицу, как очень хорошего и целеустремленного человека. У нас, у бразильцев, никогда не было с ним проблем. Помню, как он без устали носился по полю, вгрызался в каждый мяч. Чувствовалась его жажда борьбы. Меня очень впечатляла его скорость, но еще больше - его стремление сохранить каждый мяч и биться до конца. Я очень надеюсь, что вместе с Ивицей ЦСКА вновь будет завоевывать свои титулы.

- Представляете ли вы себя в ЦСКА?

- Я хотел бы работать с детьми. Думаю, что я бы мог им многое рассказать, чему-то научить. Ведь мы все когда-то сделали все, чтобы ЦСКА стал лучшим российским клубом, и хотелось бы вновь помочь клубу стать таковым. Я надеюсь однажды вернуться в Москву и поработать с юными футболистами ЦСКА.

Сергей Румянцев