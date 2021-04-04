Олич: «Для меня очень важно было, что все эти болельщики сюда приехали»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Тамбовом» (2:1).

- Я знал, что сегодня не будет легко, потому что практически моя команда прилетела в Москву за два дня до матча, и первую тренировку со мной половина команды провела. Было видно, что футболисты устали после проведенных матчей. Конечно, очень дальняя дорога. Но настрой сегодня был такой, как надо. Сегодня я увидел очень много хороших моментов. Может быть, сегодня мы часто не забивали, но самое главное, что они сегодня были, что мы сегодня набрали три очка. У нас останется время до следующего матча, который будет через 4 дня.

- Сказалось ли на качестве игры то, что много футболистов было в сборных, и не было времени на подготовку?

- У нас еще одна травма у игрока, который был вызван в сборную, отыграл три раза по 90 минут. Прилетел фактически в пятницу, он был уставшим, вчера чуть потренировался, сегодня большая нагрузка на него. Сейчас у него травма, мне очень жаль, что мы сегодня потеряли одного очень важного игрока.

- Удивлены, что столько болельщиков приехало поддержать вашу команду?

- Они меня удивили. Сложилось впечатление, что мы дома играем, столько болельщиков здесь было. Поздравляю их, для меня очень важно было, что они все сюда приехали. Дома будет еще больше, но они молодцы, сегодня были нашим 12-м игроком.

- Какое впечатление на вас произвел огромный баннер и выкрики «Олич! Олич!»?

- Да, для меня это очень эмоциональный момент, очень рад, что сегодня мы выиграли. Конечно, после двух поражений очень важно было победить в этом матче, который все считали уже выигранным. Это самое сложное для игроков, для нас, тренеров, которые знают, что футбол - это не только выйти на поле, а соперник не будет сопротивляться. Это футбол, здесь каждый может побеждать. И если ты не на стопроцентном уровне в каждом матче… Сколько было в последнее время результатов, где слабенькие команды побеждали.

- Как оцените игру Бохинена, и почему сегодня выбрали его, а не Облякова в стартовый состав?

- Он был один из игроков, который тренировался с первых дней, когда я пришел. Я с ним очень много разговаривал, он мне понравился на тренировке, сыграл очень хорошо. Я его сегодня выпустил, считаю, что он провел отличную игру. Я думаю, что могу на него рассчитывать.