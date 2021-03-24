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Двух футболистов «Тамбова» подозревают в ставках

24 Марта 2021, 11:37,

Два футболиста, выступающие в составе «Тамбова», подозреваются в ставках. Об этом информирует издание «Спорт-экспресс».

Источник сообщает, что данную информацию предоставили букмекеры. Сомнения в честности игроков возникли после поединков Премьер-лиги против «Краснодара» и «Сочи».

Тамбовский коллектив разгромно уступил «Краснодару» со счетом 0:4 в матче 22-го тура РПЛ. В следующем матче подопечные Сергея Первушина на выезде проиграли «Сочи» (0:5).

Ранее сообщалось, что «Тамбов» мог сняться с чемпионата России из-за больших финансовых проблем. В настоящий момент команда занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Первушина сыграют против ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тамбов
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