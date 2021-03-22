Агент Гайча: «Верю, что однажды Адольфо перейдёт в топ-клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч громко заявил о себе, став автором победного гола в ворота «Ювентуса» на выходных и принеся «Беневенто» сенсационные три очка (1:0). 22-летний аргентинец арендован «ведьмами» до конца сезона с правом выкупа контракта.

- Был интерес со стороны «Интера», «Ювентуса» и «Милана» в январе, но до конкретики не дошло. Сейчас он счастлив в «Беневенто», - заявил агент игрока Пабло Каро Fc Inter News. - Надеюсь, его ждёт яркое будущее в чемпионате Италии, как у Батистуты в «Фиорентине» и Креспо в «Парме» и «Интере». Надеемся, что у нас будут аналогичные шансы. Посмотрим, что будет. Я верю, что однажды он перейдет в топ-клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы».

Гайч забил два мяча в пяти поединках за «Беневенто».