Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агент Гайча: «Верю, что однажды Адольфо перейдёт в топ-клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы»

22 Марта 2021, 23:19,

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч громко заявил о себе, став автором победного гола в ворота «Ювентуса» на выходных и принеся «Беневенто» сенсационные три очка (1:0). 22-летний аргентинец арендован «ведьмами» до конца сезона с правом выкупа контракта.

- Был интерес со стороны «Интера», «Ювентуса» и «Милана» в январе, но до конкретики не дошло. Сейчас он счастлив в «Беневенто», - заявил агент игрока Пабло Каро Fc Inter News. - Надеюсь, его ждёт яркое будущее в чемпионате Италии, как у Батистуты в «Фиорентине» и Креспо в «Парме» и «Интере». Надеемся, что у нас будут аналогичные шансы. Посмотрим, что будет. Я верю, что однажды он перейдет в топ-клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы».

Гайч забил два мяча в пяти поединках за «Беневенто».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Беневенто, Адольфо Гайч
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола