Пономарёв: Приглашать Олича в ЦСКА рискованно и даже опасно

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу возможного прихода на пост главного тренера «армейцев» Ивицы Олича.

- Пишут, что ЦСКА скоро возглавит Олич. Вы читали об этом?

- Это рискованно и даже опасно. Он работал только вторым тренером в сборной Хорватии. У нас тоже Онопко сидел одиннадцать лет вторым тренером. Зачем он сидел? Наверное, чтобы стать главным тренером в свое время. Олич то же самое. Надо брать опытного тренера, авторитетного, и лучше всего немца. Думаю, что за большими деньгами хорошие специалисты поехали бы в Россию.

- Почему выбор руководства пал на Олича, как думаете?

- Я этого не понимаю. Кто-то посоветовал, наверное. Просто так решения не принимаются. Может Березуцкие посоветовали. Советчиков всегда много, а отвечает один. Тут сложная ситуация. Что он сейчас из себя представляет? Как будет работать и строить команду? Какие у него взгляды на современный футбол? Никто не знает.

- Чем Олич лучше, того же Василия Березуцкого?

- Это трудно объяснить. Команду спасет только опытный и авторитетный наставник. А молодежь, пусть и амбициозная, думает, что сейчас придет и сделает команду, а дальше все пойдет как по нотам. Так не бывает. Надо чтобы человек поработал. Я всегда говорил, что не нужно Березуцким торчать в клубе, а надо идти работать в команде низшей лиги, попахать, почувствовать порох, чем пахнет футбол. Тогда и опыт придет. А так получается просто инкубатор.

- Но ведь есть и положительные примеры работы молодых тренеров. Тедеско в «Спартаке», Шварц в «Динамо». Может быть, на это руководители ЦСКА смотрели?

- Может быть. А вот откуда этот Шварц? Я, например, не знаю. Но в команду надо сейчас вносить что-то новое. Ганчаренко надоел. Одно и то же на разборах, установках. Обязательно нужно все менять.

- Пишут, что внутри команды не было хорошей атмосферы.

- А ведь это важно. Должны быть и дружеские отношение, и строгие.

- Есть информация, что Олич хочет видеть Элвера Рахимича ассистентом в своем новом штабе в ЦСКА. Что об этом думаете?

- Это помогло бы Оличу. Рахимич опытный, он давно работает в клубе. Он в школе ЦСКА трудится. Это было бы большое дело. Сложился бы хороший тандем. Но все равно это сложно, ведь если у Ивицы не будет получаться, что тогда делать? Контракт же с ним заключат на длительный срок. Это большой риск.

- Какие воспоминания у вас остались от игры Олича в ЦСКА?

- Он играл в основном в полузащите. Что-то было у него интересное, и потом он поиграл в хороших западных командах. Как у игрока у него огромный опыт. Может и стоит дать ему возможность поработать. Возможно, у Олича есть новое видение футбола, может он по-другому поставит игру. Надо смотреть. Возможно, Олич станет хорошим вариантом для «армейцев».

- А игра ЦСКА нуждается в перестроении?

- Конечно. Это не годится. Такие прорехи в обороне. Команда много пропускает, и это огромный недочет.

Елена Григорьевская