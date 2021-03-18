Масалитин: «Это вопросы к Ганчаренко, почему ЦСКА не играет весной на протяжении уже нескольких сезонов»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал итог матча 23 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором армейцы уступили «Зениту» со счётом 2:3, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Итог игры такой: ЦСКА пока не конкурентоспособен по сравнению с «Зенитом». Питерцы в этой игре смотрелись получше, особенно средняя линия «Зенита» переиграла среднюю линию ЦСКА за счёт мобильности, остроты, все передачи были направлены вперёд. Очень хорошую работу проделал Кузяев, Венделл, да и все сыграли у «Зенита» хорошо, чего не скажешь о ЦСКА.

Что касается Ганчаренко, то думаю, что ему дадут доиграть сезон точно. Менять сейчас до окончания чемпионата не будут, дадут доработать естественно, а будут уже смотреть, какой результат показала команда, как команда в принципе воспринимает тренера. Но почему-то команда не играет весной на протяжении уже нескольких сезонов, когда Ганчаренко готовит коллектив. Это уже наверное вопросы к главному тренеру, почему команда весной не показывает того футбола, что был осенью, например. Взять того же Влашича, осенью и весной это два разных игрока. Осенью он рвет и мечет, а весной почему-то нет. Возможно у него есть и физиологические какие-то причины. Но команда не играет весной и Влашич тоже, это уже просматривается несколько сезонов.

Я думаю, что судьба чемпионства уже решена. Если бы ЦСКА обыграл и тульский «Арсенал», и «Локомотив», то шансы у них были бы очень хорошие, конечно. «Зенит» теперь в свою очередь сделает все, чтобы «Спартак» не стал чемпионом, это сто процентов. Потому что если «Спартак» станет чемпионом, то полетят головы в руководстве у «Зенита». Если бы у питерцев был единственный выбор: делать ЦСКА или «Спартак» чемпионом, то они бы точно выбрали ЦСКА», - сказал Масалитин.