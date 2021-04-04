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Олич: «Когда сравняли счёт, я говорил, что победим»

04 Апреля 2021, 19:04,

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от матча с «Тамбовом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы наверняка как-то представляли этот дебют, насколько сегодня всё совпало с представлениями?

- Как вы сказали перед игрой, что многие думали о том, что нам будет легко. Сначала было видно, что у команды «Тамбова» был очень хороший настрой. Счет стал 0:1, когда они пробили пенальти. Когда мы начали играть, было видно, что у нас моменты будут, поэтому когда сравняли счет, я говорил, что победим. Потому что было видно, что класс на нашей стороне. Поздравляю команду «Тамбова», она хорошо боролась, но все-таки три очка увозим домой.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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