Олич: «Когда сравняли счёт, я говорил, что победим»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от матча с «Тамбовом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы наверняка как-то представляли этот дебют, насколько сегодня всё совпало с представлениями?

- Как вы сказали перед игрой, что многие думали о том, что нам будет легко. Сначала было видно, что у команды «Тамбова» был очень хороший настрой. Счет стал 0:1, когда они пробили пенальти. Когда мы начали играть, было видно, что у нас моменты будут, поэтому когда сравняли счет, я говорил, что победим. Потому что было видно, что класс на нашей стороне. Поздравляю команду «Тамбова», она хорошо боролась, но все-таки три очка увозим домой.