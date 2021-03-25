Появились подробности ставок игроков «Тамбова» и имена новых подозреваемых

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25 Марта 2021, 20:53,
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Футболисты «Тамбова» попали под подозрение футбольных властей России в «игре на контору». Александра Еркина и Дмитрия Германа подозревают в том, что они делали ставки на матчи с участием «Тамбова». По данным телеграм-канала «Мутко против», игроки помогали обеспечивать нужно количество голов в таймах и будет или нет пенальти. Этим может объясняться нелепый 11-метров в игре с «Краснодаром». Также под подозрением действия футболистов в поединках против «Сочи» и «Динамо».
Сообщается о том, что помимо Еркина и Германа вопросы могут быть и к другим игрокам, в частности к Зурабу Гигашвили, Фахроду Васиеву и Родиону Сямуку.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тамбов
Если не доказана вина руководства, то Тамбов грех в чём-то винить... Это инициатива игроков, а не руководства, думается. Игроков же на пожизненное отстранение от футбола, вполне заслуживают.