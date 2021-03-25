Появились подробности ставок игроков «Тамбова» и имена новых подозреваемых

Футболисты «Тамбова» попали под подозрение футбольных властей России в «игре на контору». Александра Еркина и Дмитрия Германа подозревают в том, что они делали ставки на матчи с участием «Тамбова». По данным телеграм-канала «Мутко против», игроки помогали обеспечивать нужно количество голов в таймах и будет или нет пенальти. Этим может объясняться нелепый 11-метров в игре с «Краснодаром». Также под подозрением действия футболистов в поединках против «Сочи» и «Динамо».

Сообщается о том, что помимо Еркина и Германа вопросы могут быть и к другим игрокам, в частности к Зурабу Гигашвили, Фахроду Васиеву и Родиону Сямуку.