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Появились подробности ставок игроков «Тамбова» и имена новых подозреваемых

25 Марта 2021, 20:53,

Футболисты «Тамбова» попали под подозрение футбольных властей России в «игре на контору». Александра Еркина и Дмитрия Германа подозревают в том, что они делали ставки на матчи с участием «Тамбова». По данным телеграм-канала «Мутко против», игроки помогали обеспечивать нужно количество голов в таймах и будет или нет пенальти. Этим может объясняться нелепый 11-метров в игре с «Краснодаром». Также под подозрением действия футболистов в поединках против «Сочи» и «Динамо».

Сообщается о том, что помимо Еркина и Германа вопросы могут быть и к другим игрокам, в частности к Зурабу Гигашвили, Фахроду Васиеву и Родиону Сямуку.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов
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Комментарии (1)
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Super fanat
25 Марта 2021, 21:16

Если не доказана вина руководства, то Тамбов грех в чём-то винить... Это инициатива игроков, а не руководства, думается. Игроков же на пожизненное отстранение от футбола, вполне заслуживают.

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