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Бохинен - об окровавленных ногах: «Для меня это то, как должен выглядеть футболист после матча»

05 Апреля 2021, 14:30,

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен на клубном канале в YouTube рассказал о матче с «Тамбовом», своем дебюте в основе и подготовке к кубковой игре.

- У вас все колени и ступни в крови. Как себя чувствуете?

- Все нормально, так бывает после матчей, всегда ведь много столкновений. А мои ноги очень сильно забились  к концу игры, поэтому всё нормально. Для меня это то, как должен выглядеть футболист после матча.

- Поздравляем с дебютом в стартовом составе. Когда узнали, что выйдете с первых минут?

- Вчера утром, когда мы изучали тактику. Тренер мне сказал, что я буду играть. Я очень обрадовался и готовился к этому матчу.

- Отец уже поздравил вас с дебютом?

- Я еще пока не проверял свой телефон, но сейчас пойду и наберу ему, чтобы пообщаться.

- Игроки ЦСКА вышли на второй тайм очень заряженными. Если не секрет, что Ивица Олич говорил в перерыве?

- Мы прекрасно понимали, как играть против «Тамбова». Соперник плотно обороняется, играет компактно у своей штрафной. И мы понимали, что надо держать игру под контролем и чаще менять фланги. В перерыве мы решили продолжить свою игру, терпеть и ждать своего момента. Потому что к 60-70 минуте  «Тамбов» должен был устать. Собственно так и произошло. Обидно, что мы не забили третий гол и не закончили игру раньше. Но, тем не менее, могу  отметить игру всех ребят. Мы все играли до последнего и получили очень важные три очка. У нас вперед кубковая игра,  и мы постараемся восстановиться и подготовиться к ней.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Эмиль Бохинен
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