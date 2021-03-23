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Чалов обратился к Ганчаренко

23 Марта 2021, 08:46,

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов отреагировал на отставку белорусского специалиста Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды.

«Михалыч, спасибо за все! Удачи вам!», - гласит сообщение 22-летнего футболиста в «Инстаграме».

Напомним, что в понедельник, 22-го марта, Ганчаренко покинул пост рулевого «армейцев». Его место в скором времени должен занять хорватский специалист Ивица Олич. Стороны уже согласовали трудовое соглашение.

После 23-х туров чемпионата России ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Следующий матч москвичи проведут на выезде против «Тамбова» четвертого апреля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Виктор Ганчаренко, Фёдор Чалов
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