Чалов обратился к Ганчаренко

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов отреагировал на отставку белорусского специалиста Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды.

«Михалыч, спасибо за все! Удачи вам!», - гласит сообщение 22-летнего футболиста в «Инстаграме».

Напомним, что в понедельник, 22-го марта, Ганчаренко покинул пост рулевого «армейцев». Его место в скором времени должен занять хорватский специалист Ивица Олич. Стороны уже согласовали трудовое соглашение.

После 23-х туров чемпионата России ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Следующий матч москвичи проведут на выезде против «Тамбова» четвертого апреля.