Первушин: «Хорошо поработали в окошко на матчи сборных, поэтому уже хватило на второй тайм»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Наверное, сегодня одна из лучших в весенней части?

- Не то, что одна из лучших. У нас все матчи были разделены на первый и второй таймы. Как я говорил, мы хорошо поработали в окошко на матчи сборных, поэтому уже хватило на второй тайм, как-то более цельно выглядит команда и уже похожа на команду в раздевалке и на поле. Поэтому кто-то расстроен, кто-то - нет, но, на мой взгляд, прогресс есть.