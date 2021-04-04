​Олич: «Не думаю, что «Тамбов» является удобным соперником для дебюта»

В воскресенье Ивица Олич дебютирует в качестве главного тренера ЦСКА. Московская команда играет в гостях у многострадального «Тамбова», занимающего последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.

Перед игрой Олич ответил на вопрос, является ли «Тамбов» удобным соперником для дебюта.

«Я так не думаю, уважаю все команды. Все говорят об их слабости, но если я и игроки будем так думать, хорошего не жди», - приводятся слова Олича на страничке ЦСКА в Twitter.

Следить за ходом поединка между «Тамбовом» и ЦСКА во всех красках можно в подробной текстовой трансляции. Набор трёх очков может позволить «армейцам» подняться на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.