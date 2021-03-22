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Овчинников: «Равных Слуцкому нет в нашей стране уж точно»

22 Марта 2021, 21:06,

Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников считает Леонида Слуцкого лучшим наставником в России.

«Слуцкий подкупает своей искренностью, добропорядочностью, интеллигентностью, эрудированностью. Слуцкий — это вообще топ. Равных ему нет в нашей стране уж точно», - отметил Овчинников на YouTube-канале oSporte TV.

При этом Овчинников отказывается считать Валерия Газзаева более сильным специалистом, сравнив его с «Жигулями» на фоне Слуцкого - «Мерседеса». Напомним, что Газзаев - единственный в новейшей истории российский тренер, который выигрывал еврокубковый турнир.

Овчинников работал помощником Слуцкого в ЦСКА с 2014 по 2016 год и неделю назад выражал желание снова сотрудничать с ним.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Рубин, Леонид Слуцкий, Сергей Овчинников
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
22 Марта 2021, 21:22

Как минимум Бердыев не хуже его.

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