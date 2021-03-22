Овчинников: «Равных Слуцкому нет в нашей стране уж точно»

Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников считает Леонида Слуцкого лучшим наставником в России.

«Слуцкий подкупает своей искренностью, добропорядочностью, интеллигентностью, эрудированностью. Слуцкий — это вообще топ. Равных ему нет в нашей стране уж точно», - отметил Овчинников на YouTube-канале oSporte TV.

При этом Овчинников отказывается считать Валерия Газзаева более сильным специалистом, сравнив его с «Жигулями» на фоне Слуцкого - «Мерседеса». Напомним, что Газзаев - единственный в новейшей истории российский тренер, который выигрывал еврокубковый турнир.

Овчинников работал помощником Слуцкого в ЦСКА с 2014 по 2016 год и неделю назад выражал желание снова сотрудничать с ним.