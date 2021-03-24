Ганчаренко в «Краснодаре»: Слух, который характеризует клуб Галицкого

Виктор Ганчаренко только покинул ЦСКА, а уже появились слухи о его новом месте работы. Сообщается, что белорус может возглавить «Краснодар». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» недоумевает.

По данным ряда СМИ, Виктор Ганчаренко, которого всё же уволили из ЦСКА, может продолжить работу в России. Его сватают в «Краснодар». Кто-то пишет, что наставник станет первым выбором для Сергея Галицкого в случае увольнения Мурада Мусаева. По данным других, стороны уже контактировали, и это стало одной из причин отставки Ганчаренко.

Вряд ли эта история целиком придумана, так что есть основания предполагать, что южане как минимум думали о белорусском тренере. Если это действительно так, то этот слух лучше всего характеризует руководство «Краснодара» и его стремления. Дело в том, что нет логических оснований приглашать Ганчаренко на пост наставника «быков».

В последние годы ЦСКА оставался позади «Краснодара» в турнирной таблице, и это отчасти демонстрация мастерства Ганчаренко в сравнении с Мусаевым. Не хочется быть адвокатом тренера «быков», но менять его на кого-то, кто был ниже, имея ресурсы не хуже, было бы странно. Однако таких историй много было в футболе, и не это главная проблема Ганчаренко.

Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» играл в атакующий футбол. И вот тут Ганчаренко не подходит категорически. ЦСКА в эпоху белорусского тренера уж точно нельзя было назвать атакующей командой. Наоборот, одна из главных претензий — скучный и незрелищный футбол. Будет очень странно, если Галицкий захочет видеть именно такую игру в исполнении своего клуба.

Почему же всплыла фамилия Ганчаренко применительно к «Краснодару»? Ответ, кажется, очевиден. «Быкам» нужен новый тренер, но у Галицкого есть желание видеть наставника, с которым он говорил бы на одном языке. Русскоговорящих тренеров мало, и вот появился новый, который и в Лиге чемпионов работал, и кое-какие трофеи выигрывал. Тем не менее, это скорее подтверждение того, что «Краснодару» так сильно нужен новый тренер, что этот пост может занять уже кто угодно.

Если же союз всё же сложится, то едва ли он будет успешным. Если Ганчаренко с ЦСКА не смог добиться серьёзных успехов, то вряд ли это сделает с «Краснодаром». Вероятно, «быки» будут бороться за место в Лиге чемпионов, но стать реальным претендентом на чемпионство не получится. Ганчаренко в ЦСКА показал, что он не тренер для больших задач. Он может обыгрывать в отдельных матчах и «Баварию», и «Реал», но вот на длинной дистанции турнира высоту ему не покорить.

Андрей Центров