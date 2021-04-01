Олич наконец-то подписал контракт с ЦСКА

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01 Апреля 2021, 23:53,
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В понедельник 22 марта московский ЦСКА отправил в отставку Виктора Ганчаренко, а на следующий день объявил о том, что новым главным тренером стал Ивица Олич. В этой истории есть небольшой нюанс, 41-летний хорват до сих пор не согласовал контракт с «армейцами».
Как сообщает Sport24, в четверг ЦСКА и Олич скрепили подписями соглашение о сотрудничестве. Оно рассчитано до лета 2022 года.
После 23 туров Премьер-лиги «армейцы» вместе с «Локомотивом» и «Сочи» занимают третье место с отставанием от «Спартака» в четыре очка и от «Зенита» - в восемь.
В воскресенье должен состояться дебютный матч Олича на тренерском мостике ЦСКА. Соперник - «Тамбов».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко