Олич: «Тамбов» - это самый опасный противник»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Хотелось, чтобы вы вспомнили свой первый матч в ЦСКА как игрока. Сравнимы ли по волнению тот игроцкий дебют и нынешний, тренерский?

- Конечно, это время я запомнил и тот матч с «Шинником», и когда был забит мой первый гол за команду, это время было. Сейчас я на другой стороне, как главный тренер. Могу сказать, что это совсем другая игра. Сейчас я думаю как тренер, думаешь больше не за себя, а за всю команду, за всех игроков. После этого нельзя так сравнивать. Но мы сегодня готовы к игре, моя команда подошла к ней. Сегодня нас ждет хорошее поле, и я жду хорошего матча.

- Все считают, что у вас самый легкий и удобный соперник для тренерского дебюта. А что вы думаете по этому поводу?

- Я так не считаю. Я уважаю каждого противника, а это самый опасный противник, потому что все практически так думают. А если так будем думать я и мои игроки, то не будет хорошо.