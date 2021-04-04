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Олич: «Тамбов» - это самый опасный противник»

04 Апреля 2021, 16:33,

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Хотелось, чтобы вы вспомнили свой первый матч в ЦСКА как игрока. Сравнимы ли по волнению тот игроцкий дебют и нынешний, тренерский?

- Конечно, это время я запомнил и тот матч с «Шинником», и когда  был забит мой первый гол за команду, это время было. Сейчас я на другой стороне, как главный тренер. Могу сказать, что это совсем другая игра. Сейчас я думаю как тренер, думаешь больше не за себя, а за всю команду, за всех игроков. После этого нельзя так сравнивать. Но мы сегодня готовы к игре, моя команда подошла к ней. Сегодня нас ждет хорошее поле, и я жду хорошего матча.

- Все считают, что у вас самый легкий и удобный соперник для тренерского дебюта. А что вы думаете по этому поводу?

- Я так не считаю. Я уважаю каждого противника, а это самый опасный противник, потому что все практически так думают. А если так будем думать я и мои игроки, то не будет  хорошо.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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Комментарии (1)
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Super fanat
04 Апреля 2021, 17:38

М-да, с такими ожиданиями барахтаться вам в ФНЛ... Хотя, когда берут тренера, который ещё не нюхнул пороху, то разве следует ожидать других слов?

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