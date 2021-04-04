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Первушин: «И в раздевалке видно, и в общении между ребятами, что команда стала похожа на команду»

04 Апреля 2021, 16:28,

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы плодотворно провели это время, провели небольшой сбор в Казани, потом здесь в Саранске потренировались. Поэтому, на наш взгляд, функционально подготовку мы подтянули за это время. Поэтому я думаю, что команда в нормальном состоянии подходит к этому поединку. Очень хотелось, чтобы мы сегодня увидели уже такую боевую команду, потому что месяц прошел с того момента, когда мы начали тренироваться. И в раздевалке видно, и  в общении между ребятами, что команда стала похожа на команду.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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