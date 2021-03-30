Дивеев: «На сборах Васин был лучшим защитником»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает, что Виктор Васин - более классный игрок, чем считают болельщики. Напомним, что Виктор Онопко недавно сравнивал Васина с Францем Беккенбауэром.

- [На сборах Васин] и перехватывал, и читал, и даже когда мы между собой играли в двусторонках, был лучшим, у него горели глаза, - заявил Дивеев Sport24.

Дивеев отметил, что его напарник по обороне спокойно относится к критике со стороны болельщиков и прислушивается только к замечаниям наставников. А вот повышенный травматизм, по мнению Дивеева, мог привести к появлению «небольшого страха». Тем не менее, Васин тренируется наравне со всеми. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 12 матчей.