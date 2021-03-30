Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дивеев: «На сборах Васин был лучшим защитником»

30 Марта 2021, 13:06,

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает, что Виктор Васин - более классный игрок, чем считают болельщики. Напомним, что Виктор Онопко недавно сравнивал Васина с Францем Беккенбауэром.

- [На сборах Васин] и перехватывал, и читал, и даже когда мы между собой играли в двусторонках, был лучшим, у него горели глаза, - заявил Дивеев Sport24.

Дивеев отметил, что его напарник по обороне спокойно относится к критике со стороны болельщиков и прислушивается только к замечаниям наставников. А вот повышенный травматизм, по мнению Дивеева, мог привести к появлению «небольшого страха». Тем не менее, Васин тренируется наравне со всеми. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 12 матчей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Васин, Игорь Дивеев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола