Таранов привёл пример Зидана, комментируя назначение Олича в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил назначение Ивицы Олича на должность наставника «армейцев».

- Вы удивлены назначению на пост главного тренера Ивицы Олича?

- Да, удивлён и в то же время приятно удивлён. В очередной раз Гинер на деле доказывает, что ЦСКА - это наш дом, и что всем, кто отдавал частичку себя и своей жизни этому великому клубу, всегда рады!

- Вы ведь с ним играли, каким Ивица вам запомнился?

- Ивица запомнился своей целеустремлённостью, работоспособностью и, конечно, бомбардирскими качествами. Это что касается характеристик как игрока. А как человек, он всегда был скромным, спокойным, малообщительным. Скорее всего, это могло быть связанно с языковым барьером.

- Насколько важен опыт работы главным тренером?

- На мой взгляд, тут должны сложиться ряд разных обстоятельств. В этой ситуации с Оличем, я расцениваю как 50/50!

Вопрос в том, как примет тебя коллектив. Какие перестройки ждут? Готов ли ты быть главным тренером ментально? Какие задачи на данном этапе первостепенны? Думаю, не имея опыта работы главным тренером, им можно стать! Зинедин Зидан...

В любом случае, я желаю Ивице успехов на новом месте и с интересом буду следить за результатами команды!

Сергей Румянцев