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Герман отказался пройти полиграф в РФС

01 Апреля 2021, 21:30,

Полузащитник «Тамбова» Дмитрий Герман побывал в офисе РФС, где отвечал на «различные вопросы, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе футболист отказался». Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Напомним, что Герман, а также Александр Еркин подозреваются в ставках на матчи с участием «Тамбова». Под подозрение попали игры с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5). Ранее в «Тамбове» сообщили об отстранении футболистов от ближайших матчей. Команда занимает последнее место в РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на четыре очка и 12-го место - на 13 баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: РФС, Тамбов, Дмитрий Герман
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