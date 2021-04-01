Герман отказался пройти полиграф в РФС

Полузащитник «Тамбова» Дмитрий Герман побывал в офисе РФС, где отвечал на «различные вопросы, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе футболист отказался». Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Напомним, что Герман, а также Александр Еркин подозреваются в ставках на матчи с участием «Тамбова». Под подозрение попали игры с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5). Ранее в «Тамбове» сообщили об отстранении футболистов от ближайших матчей. Команда занимает последнее место в РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на четыре очка и 12-го место - на 13 баллов.