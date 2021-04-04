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​Олич выбрал стартовый состав ЦСКА на свой дебютный матч

04 Апреля 2021, 15:20,

В воскресенье Ивица Олич дебютирует на тренерском мостике ЦСКА. Московская команда проведёт гостевой матч российского чемпионата против «Тамбова». «Армейцы» выйдут на поле с первых минут в таком составе:

Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Марадишвили, Бохинен, Сигурдссон, Эджуке, Влашич, Рондон.

Стартовый свисток на стадионе в Саранске прозвучит в половине пятого по московскому времени. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате на страницах LiveResult.  

В случае победы над «Тамбовом» ЦСКА поднимется на четвёртое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Тамбов, Ивица Олич
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