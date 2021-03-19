Ярошик не верит в появление Олича в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик удивился слухам о том, что его бывший партнёр Ивица Олич имеет шансы возглавить «армейскую команду».

- Ивица не имеет какого-то серьезного тренерского опыта. Я думаю, что не стоит всерьез воспринимать эту информацию, - заявил Ярошик Sport24.

Чешский экс-футболист уверен, что если руководство ЦСКА все же доверит команду Оличу, это будет «странным решением». Тем не менее, Ярошик будет только рад такому развитию событий.

Напомним, что Олич трудится в тренерском штабе сборной Хорватии, а Ярошик в прошлом году начал самостоятельную карьеру наставника, возглавив «Усти-над-Лабем». Сейчас работает в словенском «Целе».