Дивеев: «Не знаю, почему вы думаете, что уже нельзя побороться за чемпионство»

Игрок линии обороны ЦСКА Игорь Дивеев уверен, что неудачные результаты начала 2021 года не обязательно скажутся на итоговом результате «армейцев» в чемпионате России.

— Не знаю, почему вы думаете, что уже нельзя побороться за чемпионство. Впереди еще 7-8 игр, в которых нужно сыграть с большой отдачей. Мы хорошо ладим в команде, нет какого-то разногласия, - приводит слова Дивеева Sport24.

Напомним, что после трех поражений в четырех поединках после возобновления сезона был отправлен в отставку главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. Отставание от «Зенита» увеличилось до восьми очков за семь туров до завершения сезона.