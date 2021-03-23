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Корнаухов: «Я думаю, что все риски были просчитаны, раз заключили контракт с Оличем»

23 Марта 2021, 19:18,

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал назначение Ивицы Олича на должность главного тренера «армейского» клуба в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Пока сложно что-либо сказать. Понятно, что человек без опыта самостоятельной работы. Большой опыт футболиста и опыт помощника тренера сборной Хорватии - это одно, но главный тренер и помощник - это две разные профессии. Посмотрим, насколько этот союз получится классным. Я думаю, что все риски были просчитаны, раз контракт заключили. Говорить что-то конкретное пока нельзя, нужно дать ему сначала начать что-то делать.

Что касается ухода Ганчаренко, сложно что-то сказать, когда ты не находишься внутри команды. Я понимаю, что результаты в последнее время были не те, на которые рассчитывали. Что произошло непосредственно у руководства в разговоре с тренером, неизвестно. Расстались по обоюдному согласию, такова футбольная жизнь, тем более, тренерская. Любой тренер понимает, что рано или поздно могут произойти перемены. Это, можно сказать, входит в стоимость билета. Посмотрим, как все это будет дальше развиваться», - сказал Корнаухов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич, Олег Корнаухов
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