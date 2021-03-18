Костылев: ЦСКА сыграл слабо и заслужил поражение от «Зенита»

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом».

- Разочарованы поражением ЦСКА?

- В таких матчах просматривается то, чего не хватает команде. Слабо «армейцы» сыграли. Особенно средняя линия. Много ошибок, суеты. «Зенит» выглядел намного сильнее. Это было заслуженное поражение ЦСКА. Очень жаль, но к этому все шло. Что-то не растут молодые ребята в команде. Правда, было много травм, но молодежь застопорилась в развитии.

- В этом Ганчаренко виноват?

- Не знаю. Надо смотреть, что творится внутри. Проблемы будут всегда, когда на поле выходит молодежь. Потому что молодость – это нестабильность.

- Кто вам не понравился из футболистов вчера?

- Лучше говорить о том, кто хорошо сыграл, но таких не было. Все играли на среднем уровне. Но у нас сейчас вообще нет команд, которые чем-то выделяются. Бывают только отдельные матчи, принципиальные, когда есть страсть и движение. Но даже в них мастерства мало. Мы все больше отстаем. У нас плохо работает подготовка молодых футболистов, и никто об этом не беспокоится. Хвалят только за результаты, а проблемы не видят.

- Насколько удаление Ахметова было справедливым?

- Он сыграл очень грубо. Когда близко показали момент, это просто ужас. Он мог вывернуть Кузяеву голеностоп или даже сломать ему берцовую кость. Бывает так, что футболисты со злости допускают подобное или просто не могут рассчитать траекторию. Эпизод был быстрый, и Ахметов не успевал. Не думаю, что он хотел нанести травму. Но это было очень грубо и удаление справедливое. Судья же просматривал момент, да и питерского футболиста была большая ссадина, он даже встать сначала не мог.

- Насколько это удаление сказалось на игре?

- Так-то игра особо не проглядывалась, а потом совсем сникла. «Зенит» уже стал спокойно играть.

- Но счет был 1:1.

- Моменты все равно были. «Зенит» последнее время критиковали, но вчера он показал хороший футбол.

- А по пенальти в ворота ЦСКА есть вопросы?

- Если по логике, то Фернандес не специально тянул руку к мячу. Он падал и отмахнул рукой. Мяч попал в руку. А в ворота он не летел. Сейчас эти правила трудно понять. Даже специалисты спорят, как правильно трактовать эти эпизоды. При падении движение рукой - это естественно, а Марио падал, и его позиция была неустойчивой. Я бы не дал такой пенальти. Судья тоже сначала засомневался, а потом все-таки усмотрел нарушение.

- Какие были мысли, когда Дзюба не забил пенальти? Не показалось, что фортуна на стороне ЦСКА?

- Акинфеев - опытный вратарь и знает манеру Дзюбы. Перед ударом Артём разбегается, делает замах и смотрит на реакцию голкипера. Все это знают. Игорь не стал прыгать на авось и подождал удара. А когда футболист бьет без разбега, то удар получается слабее. И Акинфеев спокойно отбил мяч. Это просто опыт вратаря.

- Что в целом скажете об игре Дзюбы, который забил гол, отдал голевой пас и не реализовал пенальти?

- Он мало участвует в игровых эпизодах. Больше играет в пас. Если завладевает мячом, то не обыгрывает, а ищет, кому его отдать, а для центрфорварда это не лучший вариант. Надо играть агрессивнее, использовать свои сильные стороны. Это было бы полезнее.

- Претендует ли еще ЦСКА на золотые медали?

- Золотые медали у «Зенита» трудно отобрать, учитывая, еще и то, что у питерцев большой запас прочности. А матчей остается мало. А вот за второе место можно бороться, потому что друг у друга команды будут отбирать очки.

Елена Григорьевская