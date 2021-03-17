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​Влашич: «В основном в Хорватии считают, что самый сильный клуб России – «Зенит»

17 Марта 2021, 19:15,

На официальном сайте ЦСКА была опубликована часть интервью хавбека команды Николы Влашича из программки к матчу против «Зенита». У хорватского футболиста спросили, что о клубах думают в его родной стране.

Влашич сообщил, что в Хорватии не особенно следят за другими чемпионатами, но знают большие клубы из России. По словам Влашича, в настоящий момент хорватские любители футбола больше обсуждают «Зенит», ведь питерцы выступали на групповой стадии Лиги чемпионов.

«В данный момент в основном в Хорватии считают, что в России самый сильный клуб - «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение», - рассказал Влашич.

ЦСКА и «Зенит» начнут матч в восемь часов вечера по московскому времени.

В двадцати шести матчах нынешнего сезона Никола Влашич забил десять голов и отдал шесть результативных передач партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Никола Влашич
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