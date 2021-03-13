Марио Фернандес может сыграть с «Зенитом»

Один из лидеров ЦСКА Марио Фернандес имеет шансы сыграть против «Зенита» семнадцатого марта. Об этом в Twitter сообщил комментатор Михаил Моссаковский.

По данным Моссаковского, Фернандеса в матче против тульского «Арсенала» сняли с игры на фоне подозрения на повреждение скулы, но обошлось.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что Фернандес отделался ушибом и ссадинами мягких тканей на лице, не называя при этом сроков возвращения футболиста в строй.

ЦСКА в субботу опустился на третье место в таблице российского чемпионата из-за своего поражения от «Арсенала» и победы «Спартака» над «Динамо».