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Марио Фернандес может сыграть с «Зенитом»

13 Марта 2021, 23:45,

Один из лидеров ЦСКА Марио Фернандес имеет шансы сыграть против «Зенита» семнадцатого марта. Об этом в Twitter сообщил комментатор Михаил Моссаковский.

По данным Моссаковского, Фернандеса в матче против тульского «Арсенала» сняли с игры на фоне подозрения на повреждение скулы, но обошлось.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что Фернандес отделался ушибом и ссадинами мягких тканей на лице, не называя при этом сроков возвращения футболиста в строй.

ЦСКА в субботу опустился на третье место в таблице российского чемпионата из-за своего поражения от «Арсенала» и победы «Спартака» над «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Марио Фернандес
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