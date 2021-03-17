ЦСКА подшутил над «Зенитом» роликом с Чепчуговым

Московский ЦСКА опубликовал видео, посвященное предстоящей встрече с петербургским «Зенитом» в 23-м туре российской Премьер-лиги. Главным действующим лицом ролика стал голкипер «армейцев» Сергей Чепчугов.

«Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме», - подписала пост пресс-служба ЦСКА в «Инстаграме».

Напомним, что «Зенит» забыл привезти комплекты экипировки для своих футболистов на недавний поединок против казанского «Рубина».

Поединок состоится на «ВЭБ Арене» сегодня, 17-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.