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ЦСКА подшутил над «Зенитом» роликом с Чепчуговым

17 Марта 2021, 13:17,

Московский ЦСКА опубликовал видео, посвященное предстоящей встрече с петербургским «Зенитом» в 23-м туре российской Премьер-лиги. Главным действующим лицом ролика стал голкипер «армейцев» Сергей Чепчугов.

«Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме», - подписала пост пресс-служба ЦСКА в «Инстаграме».

Напомним, что «Зенит» забыл привезти комплекты экипировки для своих футболистов на недавний поединок против казанского «Рубина».

Поединок состоится на «ВЭБ Арене» сегодня, 17-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Сергей Чепчугов
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