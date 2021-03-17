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​Игонин рассказал, в чём преимущество «Зенита» перед игрой с ЦСКА

17 Марта 2021, 18:03,

Алексей Игонин, бывший футболист и капитан «Зенита», поделился мыслями в преддверии ключевой игры питерцев против ЦСКА.

По мнению Игонина, преимущество питерцев заключается в том, что команде не нужно в этом матче рисковать. «Зенит» может позволить себе действовать осторожно, поскольку ничья будет приемлемым результатом для команды Сергея Семака.

«ЦСКА надо будет рисковать сильнее. Если они хотят что-то серьёзное заявить в этом чемпионате, то игра с «Зенитом» на своём поле - это хороший шанс», - высказался Игонин для LiveResult.

На текущую минуту «Зенит» лидирует в таблице российского чемпионата, а ЦСКА идёт третьим, имея на пять очков меньше за восемь туров до финиша.

Стартовый свисток в матче ЦСКА и «Зенита» прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве покажут восемь часов вечера. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Алексей Игонин
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