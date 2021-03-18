Деменко: «Спартак» ещё поборется поборется за чемпионство»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко прокомментировал итог матча 23 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором сине-бело-голубые в гостях одолели ЦСКА со счётом 3:2, в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.ру» Николаем Алексеевым.

«Ожидаемым результат не назовешь, все-таки ЦСКА ещё был в гонке и мог сократить отставание от «Зенита». Матч был тяжелым: и ЦСКА был неплох в первом тайме, и «Зенит» тоже, играли дисциплинированно. Но после ряда ошибок и удаления, когда питерцы забили второй гол, уже стало понятно, что «Зенит» доведет этот матч до логического завершения.

Что касается чемпионской гонки, то тут все зависит от «Зенита». Если бы вчера они проиграли, то наверное можно было сказать, что интрига в чемпионате тогда будет держаться до самого конца. ЦСКА уже не отыграет 8 очков однозначно. «Спартак» ещё, думаю, поборется. Все-таки интрига ещё сохраняется. Ещё 7 туров до конца, в дальнейших матчах ещё может что-то поменяться. Если «Спартак» сегодня выиграет, то разница будет всего 4 очка, так что интрига ещё жива. Тем более в последних матчах «Спартак» себя неплохо проявляет, совсем другая игра у них пошла. У «Зенита» мне понравилась уверенность, даже уступая 0-1, они контролировали мяч, играли спокойно. Я думаю, примерно за 4 тура до конца мы уже четко сможем сказать про итог чемпионата в той или иной ситуации», - сказал Деменко