Кириченко: «ЦСКА не готов к победе в чемпионате, «Зенит» мощнее всех конкурентов»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал результат матча 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором тульский «Арсенал» принимал армейцев, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Ну я бы не стал называть такой результат очень неожиданным. Все-таки сейчас вряд ли какая-то команда может быть полностью уверена, что обыграет любого соперника. Разве что «Тамбов» почти не имеет шанса победить. Любая команда может обыграть любую, поэтому ничего сверхъестественного я тут не вижу. Тем более «Арсенал» после серии горел желанием реабилитироваться. Плюс поле, конечно, было не лучшего качества, плюс очень глупый пенальти ЦСКА себе привез на ровном месте.

Что касается работы Виктора Ганчаренко, никогда не люблю обсуждать коллег. У клуба есть задачи, руководству виднее, выполняются ли они. Я не знаю этих задач, попадание ли это в Лигу чемпионов или выигрыш чемпионата. Ну то, что ЦСКА вряд ли готов к победе в чемпионате, это очевидно. Все-таки команда подбирается к лидеру, но все важнейшие матчи, в которых надо победить, к сожалению, проигрывает. Сейчас очень сложно будет конкурировать с «Зенитом», несмотря на то, что у питерцев есть неудачи, по игре они смотрятся гораздо мощнее всех конкурентов, на мой взгляд», - сказал Кириченко.